Livro sobre racismo estrutural poderá captar R$ 200 mil pela Lei Rouanet

O livro “Dos Grilhões às Cotas”, do autor Carlos José Penna Rey, foi autorizado pelo governo de Jair Bolsonaro a captar 208.500 reais em patrocínios junto à iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet.

A obra aborda 400 anos da história de uma família para explicar o racismo estrutural brasileiro, suas origens e seus desdobramentos até os dias de hoje. O projeto, que teve sua homologação registrada no Diário Oficial da União desta segunda, também inclui dois debates sobre o tema.

Segundo o resumo do livro digital na loja Amazon, a obra mostrará “todo o sofrimento e luta pelo qual todo povo negro escravizado viveu, e ainda vive, em nossa sociedade”.

Conforme o Radar mostrou em ao menos três ocasiões no ano passado, a Lei Rouanet foi atingida em cheio pelas políticas ideológicas do governo de Jair Bolsonaro. Os projetos têm demorado para serem aprovados na lei federal de incentivo à cultura dado que a pessoa responsável por isso não tem experiência comprovada no setor e há déficit de pareceristas no órgão.