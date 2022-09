Livro reúne reflexões de mais de 80 personalidades sobre educação

A valorização dos professores é o objetivo do livro lançado pelo Instituto Península. A publicação “Professores em foco: 80 reflexões sobre a importância da profissão para o desenvolvimento do Brasil” está disponível de forma gratuita em formato digital.

Segundo a diretora executiva do Instituto Península, Heloisa Morel, o papel dos docentes é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e no enfrentamento às desigualdades. Esperamos fomentar um consenso público sobre a centralidade do professor no processo de ensino e aprendizagem, além da criação de políticas públicas que favoreçam a profissionalização e valorização da carreira de professor”.

A obra reúne artigos, análises, experiências e depoimentos de mais de oitenta personalidades brasileiras, como Abilio Diniz, o ministro do STF Luís Roberto Barroso, Viviane Senna, Ana Maria Diniz, Priscila Cruz, Luciano Huck, jornalistas especialistas em Educação como Laura Mattos, Renata Cafardo, Isabela Palhares e Antonio Gois, além, é claro, de professores de diferentes regiões do país. As instituições Movimento Profissão Docente, Instituto Natura, Itaú Social, Instituto Unibanco, Todos pela Educação e Fundação Santillana também participam do projeto.