Livro que reúne textos de Lula, Alckmin, Ciro e Dino será lançado em SP

Já lançado no Senado, o livro “100 vozes pela democracia” terá um lançamento em São Paulo, na Biblioteca Casa de Portugal, às 19h desta quinta-feira.

O “mosaico de reflexões da sociedade brasileira frente à ascensão da extrema direita reacionária”, subtítulo da obra, reúne textos de uma centena de lideranças como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, o ex-presidenciável Ciro Gomes, e os atuais ministros Marina Silva e Flávio Dino, organizada por Fernando Guimarães, idealizador do movimento “Direitos Já! Fórum Pela Democracia”.

O evento deve contar com a presença do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), a banqueira Neca Setúbal, e os deputados federais Orlando Silva (PCdoB-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidatos à prefeitura da capital paulista. Eles também estão entre as 100 vozes escolhidas por Guimarães para “assumir a autocrítica”, que levou à ameaça das instituições democráticas.

O livro está sendo vendido na livraria online do Senado.