Livro de memórias de ‘filho problema’ de Joe Biden é lançado no Brasil

A Seoman, selo do Grupo Editorial Pensamento, acaba de lançar “As Coisas Boas da Vida”, livro de memórias do filho de Joe Biden, Hunter Biden. Hunter é o filho mais conhecido do presidente americano em razão de seus problemas com vício em drogas. Em julho passado, aparelhos atribuídos a ele teriam sido hackeados e vídeos privados seus consumindo drogas com prostitutas viraram notícia nos EUA e no mundo.

Antes disso, em setembro de 2019, foi tornado público que o então presidente Donald Trump pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que investigasse a atuação de Hunter em uma empresa ucraniana. O objetivo seria revelar informações potencialmente prejudiciais à campanha de Joe Biden à presidência.

O livro “As Coisas Boas da Vida” é uma espécie de redenção do “filho problema” e uma homenagem também ao seu irmão, Beau, morto aos 46 por um câncer no cérebro.

Antes da morte de seu irmão, Hunter teve que lidar com a perda precoce e repentina de sua mãe e de sua irmã caçula em um acidente de automóvel.

“Sou de uma família forjada por tragédias e unida por um amor profundo, indestrutível”, diz. Ele explica que seu vício saiu do controle depois de abraçar seu irmão pela última vez.

“Sou alcóolatra e viciado em drogas, comprava crack nas ruas de Washington, usava a droga em quartos de hotel em Los Angeles e vivia tão desesperado por bebidas que não conseguia andar um quarteirão sem abrir a garrafa para dar um gole…em cinco anos destruí meu casamento, apontaram armas para minha cara e em um determinado momento desapareci…Esse fundo do poço veio logo depois de ter abraçado meu irmão pela última vez”, afirma.

O escritor Stephen King disse que o livro de memórias é “comovente e de partir o coração”. Apesar dos percalços, Hunter criou três filhas, formou-se em Direito na Universidade de Yale e em Georgetown e ocupou cargos importantes na iniciativa privada.