Livro de Harvard que discute trabalho flexível será lançado em março

A Sextante lançará em março o livro “Como lidar com o trabalho flexível”, da Harvard Business Review, que discute os novos modelos de trabalho fora do ambiente tradicional dos escritórios e se propõe a ser um guia para líderes e equipes.

O livro reúne 23 artigos de mais de 30 autores e traz estratégias para que gestores criem um ambiente produtivo, sadio e integrado para as suas equipes em tempos de trabalho à distância. Os livros da Harvard Business Review, referência em carreiras e gestão, já venderam mais de 230.000 exemplares pela editora carioca.

Entre os temas abordados estão como estipular acordos para o trabalho remoto, como adotar jornadas de quatro dias por semana e como se desconectar do trabalho quando estiver fora dele, mesmo quando se trabalha de casa.

“Numerosos estudos documentaram o impacto de longas horas de trabalho. O ambiente de trabalho moderno, com computadores, laptops e longos deslocamentos até o escritório, derramou sobre nós uma série de estressores, como burnout, dores crônicas, insônia, ansiedade, solidão, aumento da concorrência e vários outros problemas. Já estávamos precisando há algum tempo de um horário de trabalho mais sustentável”, diz Joe Sanok, apresentador do podcast The Practice of the Practice, e um dos autores do livro.

Continua após a publicidade