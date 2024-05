Lira pode lançar nome do PP contra JHC em Maceió e embolar plano para 2026

Diante da resistência do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), a preencher a vaga de vice em sua chapa à reeleição com uma indicação de Arthur Lira (PP), o presidente da Câmara ameaça cindir a aliança e lançar um nome do próprio partido na disputa.

Dividir o grupo anti-Calheiros agora significaria embaralhar o cenário para as eleições gerais daqui a dois anos, quando Lira pretende candidatar-se ao Senado. O cacique tenta exercer um acordo segundo o qual, se reeleito, JHC deixaria a prefeitura em 2026 para concorrer ao governo, formar a chapa com ele e polarizar com o MDB.

Para isso, o presidente da Câmara quer um nome do PP na vice do atual prefeito em outubro deste ano, que assumiria o Executivo municipal mais à frente. Um dos cotados é o ex-secretário de Relações Federativas de Maceió Davi Davino Filho.

JHC, no entanto, vem flertando com um caminho alternativo: lançar o senador Rodrigo Cunha (Podemos) na vice, levando a primeira suplente Dra. Eudócia, que é mãe do prefeito, a assumir o mandato em Brasília. Em vez de disputar o governo em 2026, como planeja Lira, JHC sonha com uma das duas vagas ao Senado em jogo daqui a dois anos.

Continua após a publicidade

Ao Radar, Davi Davino Filho reconheceu a possibilidade de cisão do grupo anti-Calheiros e afirmou que se colocou à disposição de Lira para ser um “soldado” do PP, seja como candidato a vice na chapa de JHC ou na cabeça de chapa própria do partido do presidente da Câmara.

De acordo com Davino, as negociações entre Lira e o prefeito de Maceió nos próximos 15 dias serão determinantes para firmar ou romper o acordo sobre a vice na eleição municipal e, consequentemente, os rumos da chamada “república de Alagoas”.