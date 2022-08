Lira diz que ninguém representa mais Bolsonaro em Alagoas do que ele

Giro VEJA - quinta, 11 de agosto

A leitura da carta pela democracia e seus desdobramentos são os destaques do dia

Puxados pela leitura da carta produzida por integrantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, atos em defesa da democracia tomaram várias regiões do País nesta quinta-feira. Durante o evento que foi realizado no centro da capital paulista, os discursos trouxeram recados ao governo do presidente Jair Bolsonaro e às Forças Armadas. Do lado bolsonarista, a reação mais uma vez foi forte, com o objetivo de desmerecer o documento e minimizar a relevância dos atos.