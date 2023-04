Liniker faz show gratuito em SP nos três anos de plataforma de streaming

Liniker vai se apresentar dia 21 de abril no Teatro Sérgio Cardoso em show no Teatro Sérgio Cardoso. Ela vai receber cantoras como Tulipa Ruiz e Mellly, do R&B baiano durante a premiação dos destaques da plataforma de streaming #CulturaEmCasa.

A plataforma é gratuita e, desde o auge da pandemia, promoveu apresentações de diversos artistas.

“Até hoje, a live de Liniker é uma das mais vistas e buscadas”, diz Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora da #CulturaEmCasa.

O evento terá entrada livre e gratuita, mas sujeita a capacidade do teatro. Os ingressos estarão disponíveis uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do Teatro.

