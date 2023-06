Liga Mundial de Surfe vai realizar evento para executivos em Saquarema

A Liga Mundial de Surfe (World Surf League) vai realizar um evento especial para executivos, gestores e empreendedores do mundo dos negócios em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O WSL Academy vai acontecer no próximo dia 22 de junho, véspera do início da etapa brasileira do circuito mundial de surfe, na cidade fluminense, e será organizado em parceria com a plataforma de educação corporativa HSM.

“Não se trata de uma série de palestras sobre surfe, mas sim de gestão de eventos e aprendizados para negócios em geral, usando as experiências de sucesso da WSL como exemplo”, explica Ivan Martinho, presidente da liga na América Latina.

Os temas abordados no evento serão os desafios da operação, a criação de padrão de qualidade, a construção de relevância, estratégias de marca, importância do fator humano, inovações e empreendedorismo.