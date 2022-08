Líder ruralista defende reeleição de Bolsonaro e chama Lula de ladrão

Presidente da CNA, a mais importante entidade ruralista do país, João Martins discursou nesta quarta no evento para mais de 3.500 ruralistas em Brasília. Na presença de Jair Bolsonaro, do vice, Walter Braga Netto, e de ministros do governo, o presidente da entidade chamou Lula de ladrão, disse que o país não pode voltar a ser governado por uma “equipe corrupta e incompetente” e convocou os produtores a fazerem campanha por Bolsonaro em todo o país.

“Os senhores sinalizaram bem claro que não tem mais espaço nesse país para uma equipe corrupta e incompetente. E muito menos o retorno de um candidato que foi processado e preso como ladrão. Nós queremos construir um Brasil do amanhã. Não só de ter orgulho de ser brasileiros, mas construir um país para o nossos filhos e nossos netos. Isso só será possível se nós tivermos a coragem de fazer com que, na próxima eleição, sejam eleito um Congresso responsável e comprometido com as grandes reformas e um presidente que de continuidade ao que nós estamos vivendo hoje”, disse Martins.

O presidente da CNA foi aplaudido pelos milhares de participantes do evento. Bolsonaro será o único presidenciável a discursar no encontro.