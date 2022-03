Líder evangélico dá banho de água fria em Bolsonaro sobre eleições

O bispo Abner Ferreira, homem forte da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores denominações evangélicas do país, estará com Jair Bolsonaro em seu plano de reeleição.

Ferreira esteve na última terça no evento do presidente com líderes cristãos em Brasília. O bispo tem atuação um pouco mais discreta na política do que a de, por exemplo, Silas Malafaia, também aliado de Bolsonaro, mas que verbaliza suas posições e oposições mais abertamente.

O Radar questionou o bispo Ferreira sobre como seu ministério iria se posicionar nas eleições a presidente e também ao governo dos estados no país neste ano. Ferreira explicou que a Assembleia de Madureira já decidiu pelo apoio a Bolsonaro, mas ainda não definiu o que fará nas disputas dos estados.

Ferreira deu um banho de água fria nos que acham, como Bolsonaro, que o alinhamento aos evangélicos é estratégia eleitoral infalível. O bispo disse que o poder dos pastores de influenciar o voto dos fiéis é limitado.

“Quem decide o voto é o eleitor. Pastor não decide eleição. Nenhum líder pode impor o voto a ninguém. O máximo que podemos fazer é indicar, apontar caminhos, apresentar opções. Temos respeito e reconhecemos a legitimidade de todos os candidatos”, disse.