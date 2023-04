Líder de Lula diz que base está pronta para ajudar na CPMI do 8 de janeiro

Após a demissão do chefe do GSI, general Gonçalves Dias, o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), se reuniu com aliados e convocou entrevista coletiva para dizer que a base está pronta para “ajudar” a oposição na investigação da CPMI do 8 de janeiro, caso a comissão seja instalada na semana que vem pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O objetivo, segundo ele, é “parafusar” e fazer uma apuração ampla. “Vamos pra dentro”, declarou.

Sobre os vídeos divulgados pela CNN Brasil que mostram Dias dentro do Planalto ao lado de invasores, que levou à sua demissão e deu munição à oposição, Guimarães disse que elas são “um retrato de como os bolsonaristas agiam”.

“Eles agiam dentro e fora do governo. Nós recebemos informações de que ainda hoje tem bolsonaristas dentro do Palácio [do Planalto]. E que o general Dias, que pediu afastamento até como uma pessoa séria, para facilitar as investigações, é o exemplo de que ele estava cercado de bolsonaristas que fizeram essa ação na tentativa de criminalizar o governo”, declarou.

“O país sabe que quem patrocinou os atos de vandalismo no dia 8 foram eles, e nós queremos saber quem financiou, quem organizou, quem está por trás, tanto é que tem pelo menos 100 pessoas presas que estão sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal”, acrescentou, elogiando o trabalhou do STF na apuração séria e rápida.

Na avaliação do líder, as apurações estão “em pleno vapor, e ninguém mais do que o governo quer investigar, doa em quem doer”. “Essa narrativa que eles estão dizendo que o governo está por trás pra nós isso não cola, porque vocês têm vídeos e mais vídeos, até de parlamentares, fomentando, fazendo as presepadas do dia 8”, acrescentou.

“Portanto, se o Congresso quiser instalar a CPI, nós estamos prontos para ajudar, inclusive para investigar. Já que querem… Nós sempre dissemos que CPI é instrumento da oposição, é legítimo a oposição pedir CPI, quem governa não pode perder tempo com CPI, é para quem é de oposição. Como a coisa está muito banalizada aqui dentro, pede-se CPI pra tudo, evidentemente, se o Pacheco ler o requerimento na quarta-feira e se tiver as assinaturas, nós vamos colaborar, vamos pra dentro, e vamos querer que a CPI apure tudo para que a verdade seja cada vez mais explicitada para o país”, afirmou o petista.

Ele ainda chamou o general Dias de “coitado”, por estar cercado de pessoas do governo anterior que “patrocinaram aquele episódio e deixaram que aquelas coisas acontecessem”. E defendeu que a Polícia Federal investigue o vazamento dos vídeos. “Se o processo estava correndo sob sigilo de Justiça, por que divulgaram esse vídeo?”, questionou.

