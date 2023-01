Levantamento de danos em obras de arte termina nesta quinta, diz ministra

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O impacto do dano causado pelos invasores do Planalto, STF e Congresso ainda é avaliado. O levantamento sobre as obras de arte deve ser finalizado nesta quinta.

Apenas o painel “As mulatas” de Emiliano Di Cavalcanti pode custar entre 10 e 20 milhões de reais, disse nesta terça a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O quadro, avaliado previamente em 8 milhões de reais, pode ser impossível de restaurar.

“Está muito danificado. Não está fechada a avaliação. Mas está bastante danificada a peça”, afirmou a ministra.

Margareth Menezes vistoriou nesta terça o Planalto junto com a primeira-dama Janja e o curador de arte do Palácio, Rogério Carvalho. Outro item que pode ter se perdido é o relógio do Rei de Portugal Dom João VI.

“O relógio mesmo, que foi quebrado, não sabemos se vamos ter condições de restaurar, uma peça única”, disse.

Após a vistoria nas obras, a ministra afirmou que há intenção de construir um memorial “para que nunca mais aconteça de novo”. Ainda não foi escolhido um lugar para o monumento.