Janja e ministra da Cultura avaliam estragos dos golpistas no Planalto

A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, farão, a partir das 14h30 desta terça-feira, uma visita ao Palácio do Planalto para avaliar os estragos e discutir a recuperação do patrimônio destruído por golpistas que invadiram a sede do Executivo no último domingo.

Além de destruir o mobiliário do palácio, terroristas também danificaram obras de arte avaliadas em milhões de reais. Margareth fará um balanço da destruição e apresentará um balanço dos trabalhos de recuperação após a visita.