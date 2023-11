Leonardo Resende é o novo presidente da Juventude Nacional do MDB

O MDB vai anunciar nesta quarta-feira que Leonardo Resende será o novo presidente da Juventude Nacional do partido. Assessor parlamentar do deputado federal Ricardo Maia e ex-presidente do diretório do partido no Distrito Federal, ele chega ao comando do núcleo jovem como líder da única chapa inscrita na eleição.

Resende teve apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, da ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), do ex-senador Romero Jucá, dos deputados federais Newton Cardoso e Rafael Prudente e do presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz.

Ele toma posse já nesta quarta-feira e terá mandato de dois anos à frente da Juventude emedebista.