Leia a íntegra do inquérito que motiva o duelo Moraes vs Bolsonaro

A novela entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes segue. O presidente não compareceu nesta sexta na hora marcada pelo ministro do STF para um depoimento na PF a respeito do vazamento de dados de uma investigação sobre um ataque hacker ao sistema do TSE.

A AGU alegou em recurso que Bolsonaro não é obrigado a dar seu depoimento presencialmente e reclamou do vazamento do dia da oitiva, dado que o processo corre em segredo de justiça. Moraes negou o recurso e não se sabe ainda o que vai acontecer.

