Lançamento de Simone ao Planalto vira encontro da terceira via

Na abertura do evento de lançamento da pré-candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República, agora há pouco, o presidente do MDB, Baleia Rossi, fez questão de destacar a presença de dois presidentes nacionais de partidos do “centro democrático”: Luciano Bivar, do União Brasil, e Bruno Araújo, do PSDB.

Logo após ser aprovada pela Executiva do MDB como presidenciável, em votação simbólica por aplauso, Simone afirmou em vídeo gravado que o Brasil precisa de alternativa a “líderes que dividem o país ao meio e promovem o nós contra eles”, com imagens de Jair Bolsonaro e Lula.

O sonho do MDB — e dos outros partidos com pré-candidatos já anunciados — é emplacar um nome de consenso para a chamada “terceira via” nas eleições do ano que vem.