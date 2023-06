Karina Bacchi lança livro para ensinar sobre ‘o respeito de Deus’

Figura frequente em capas de revista, Karina Bacchi largou a carreira de atriz e os ensaios sensuais para se converter à igreja.

Agora, ela lança o livro “Mais Forte e Corajosa”, pela Editora Vida, no qual convida mulheres a aprender mais sobre o “respeito de Deus”.

Na obra, ela compartilha parte do seu próprio testemunho pessoal de cura e transformação. “[…] Acredito no poder gigantesco do Senhor e de como ele é capaz de fazer nos outros aquilo que operou em minha vida. Por isso, conto minha história enquanto relembro passagens bíblicas e aponto com coragem e força para verdades que edificam e impulsionam”, diz Karina no livro.