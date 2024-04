Kajuru pede para PF investigar acusações de John Textor, do Botafogo

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) enviou um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, pedindo a abertura de uma investigação para apurar as alegações do dono de 90% da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor, de que teria evidências da manipulação de jogos em favor do Palmeiras nos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023.

Depois de ter afirmado, há pouco menos de um mês, que havia obtido uma gravação em que um árbitro brasileiro combinava o pagamento de propina para influenciar o resultado de um jogo, Textor declarou nesta segunda-feira que as vitórias do Palmeiras sobre o Fortaleza (4 a 0), em 2022, e contra o São Paulo (5 a 0), em 2023, teriam sido manipuladas por vários jogadores dos times perdedores.

“Solicito formalmente que a Polícia Federal inicie uma investigação completa e rigorosa sobre as denúncias feitas, e obtenha as referidas provas, se elas de fato existirem, com o objetivo de esclarecer os fatos. Por fim, se necessário, que seja promovida a devida responsabilização dos envolvidos”, escreve Kajuru no ofício ao diretor-geral da PF.

Kajuru trabalha para ser o presidente da CPI do Senado sobre a manipulação de resultados, que, segundo ele, será instalada na próxima terça-feira. O provável relator será Romário (PL-RJ), autor do pedido de abertura da comissão de inquérito. O próprio Textor elogiou, em sua nota, a iniciativa dos senadores de se debruçar sobre o tema.

“O Senado no Brasil tomou a decisão muito sábia de investigar integralmente as alegações, feitas por mim e por outros, e acredito que todas as pessoas no Brasil podem se orgulhar dessa liderança, já que não tenho ciência de nenhum outro país importante que tenha mostrado essa liderança em confrontar a escória da corrupção no mundo do futebol”, disse o dono da SAF do Botafogo.

Ao Radar, Kajuru afirmou que a intenção com o ofício à PF é que Textor seja ouvido e apresente as provas de suposta corrupção aos investigadores. “Se apenas falou isso de forma falaciosa, ele tem que ser banido do futebol brasileiro”, disse o senador.