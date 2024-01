Juventude do MDB vai decidir destino de 1% do fundo eleitoral da sigla

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, prometeu reservar 1% do fundo eleitoral do partido para o novo comandante da Juventude Nacional da sigla, Leonardo Resende, impulsionar candidaturas jovens a prefeito e vereador.

Ao Radar, o presidente do núcleo jovem emedebista disse que decidirá sobre a distribuição da verba depois de viajar por municípios Brasil afora para mapear os candidatos com maior potencial de vitória.