Justiça suspende condenação de Deltan Dallagnol no TCU

A Justiça Federal suspendeu, nesta segunda em Curitiba, a decisão do TCU contra o ex-procurador e candidato a deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol (Podemos). Em agosto, ele havia sido condenado a devolver mais de 2 milhões e 800 mil reais de passagens e diárias usadas durante a operação Lava Jato.

O ministro Bruno Dantas, do TCU, determinou, em agosto, que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, Deltan e João Vicente Roman, que comandavam as investigações do Ministério Público no Paraná. Segundo a decisão, os então procuradores poderiam ter optado por passagens aéreas mais baratas.

O juiz Augusto César Pansini Gonçalves, da 6ª Vara Federal de Curitiba, emitiu decisão provisória que suspende a condenação do Tribunal de Contas até o fim do julgamento. No Twitter, Dallagnol acusou a condenação do TCU de “ilegal” e comentou o entendimento recente da Justiça Federal sobre o caso.

“O juiz falou a verdade: as ilegalidades na atuação do TCU contra mim são abundantes e manifestas. A verdade prevalecerá.”.