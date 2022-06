Justiça penhora Sítio de Atibaia, o famoso recanto usado por Lula em SP

Parque de diversões de Lula nos bons tempos de amizade com empreiteiros do petrolão, o famoso Sítio de Atibaia acaba de ser penhorado pela Justiça para cobrir dívidas do empresário Jonas Suassuna.

Revelado por este colunista em 2015, o sítio foi comprado em 2010 por Suassuna e Fernando Bittar por 1,5 milhão de reais. A propriedade foi dividida em duas escrituras entre os então sócios de Lulinha, o filho do ex-presidente.

Com as diferentes reformas bancadas por empreiteiras da Lava-Jato na propriedade, o valor do lugar subiu. Só a parte de Suassuna no recanto foi avaliada por um perito contratado pelo empresário em 2,4 milhões de reais.