Justiça manda petista retirar do ar ofensas a empresário bolsonarista

A Justiça de São Paulo mandou o deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) retirar de seu perfil no Twitter uma publicação em que chama o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, presidente do PTB de São Paulo, de fascista e homofóbico.

A publicação foi em reação a um episódio ocorrido no ano passado na CPI da Pandemia no Senado. Durante seu depoimento na comissão, Fakhouri foi confrontado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), que já foi alvo de ofensas do empresário nas redes por sua opção sexual.

“O desabafo do Senador Fabiano Contarato na #CPIda COvid19 diante do fascista homofóbico Otavio Fakhoury é histórico e merece ser visto COMPLETO, do primeiro ao último segundo”, publicou Braga à época.

A Justiça acatou pedido do bolsonarista e mandou o deputado tirar o conteúdo do ar nas próximas 48 horas sob pena de multa diária de 1.000 reais.

“Desse modo, visando evitar a perpetuação da ofensa, parece razoável a concessão da tutela pretendida”, diz o relator do pedido, o desembargador Galdino Toledo Júnior, da 9ª Câmara de Direito Privado.