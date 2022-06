Justiça Eleitoral evita retirar placa ofensiva a Lula em MG

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça Eleitoral em Minas Gerais negou um pedido do Ministério Público para retirar placas ofensivas a Lula no interior do estado.

“Condenado no TRF-4 por corrupção e lavagem de dinheiro. Não te queremos aqui!!!”, diz um outdoor com a foto de Lula em Itaúna, no interior mineiro.

Para a Justiça, como não tem pedido de voto para candidato, o conteúdo contra o petista pode, sim, exibido.