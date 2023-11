Justiça decide interromper parcelas da 123 milhas no cartão de crédito

A cobrança de parcelas no cartão de crédito de clientes da 123 milhas, que não conseguiram usufruir de compras após a empresa suspender pacotes de viagem, devem ser interrompidas pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Nu Pagamentos. A decisão publicada nesta quarta é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A desembargadora Shirley Fenzi Bertão acatou parcialmente recurso do Instituto Defesa Coletiva, que ingressou com ação em setembro, alegando que as instituições financeiras possuem responsabilidade solidária no caso 123 Milhas. Segundo a presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, Lillian Salgado, se os bancos lucraram com a venda da passagem, os clientes lesados não podem pagar a conta.

“Quem deve sofrer prejuízos em decorrência da não prestação de serviço pela 123 milhas, são as instituições financeiras ou à empresa que causou o dano, não podendo o consumidor ser penalizado por tal falha”, explicou a advogada.

Em 18 de agosto, a 123 Milhas anunciou a suspensão de pacotes com viagens em datas flexíveis entre setembro e dezembro deste ano. Alguns clientes tentaram suspender a compra no banco e foram informados que deveriam tratar com a empresa, que está em regime de recuperação judicial — o caso afetou cerca de 700.000 consumidores.