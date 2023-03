Justiça dá mais 90 dias para PF investigar vinícolas por trabalho escravo

Giro VEJA - sexta, 31 de março

O possível encontro do presidente com o presidente do Banco Central e a capa de VEJA desta semana sobre o tom revanchista do novo governo são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, podem se encontrar em breve num evento no Senado, para debater política de juros e crescimento econômico. Lula, segundo informou a coluna Radar, teria manifestado a decisão de participar do encontro em conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco