Justiça afasta presidente de Conselho de Fisioterapia investigado pelo TCU

O juiz Bruno Anderson Santos da Silva, da 3ª Vara Federal do DF, determinou o afastamento cautelar de Roberto Cepeda, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), e do assessor especial da Presidência da entidade, Hebert Chimicatti.

O juiz acatou ação popular contra os gestores e afirmou, na decisão, que se tornou “permanência dos réus na administração do COFFITO inadmissível neste momento”. Eles são suspeitos de possíveis irregularidades em processos licitatórios e são questionados pela compra de um imóvel por 22 milhões de reais em 2015, onde funcionaria a sede do Conselho, que, segundo a denúncia, nunca foi inaugurada.

O Tribunal de Contas da União apura a compra do imóvel após solicitação da deputada Bia Kicis, na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Recentemente, o Ministério Público pediu o desarquivamento de ação criminal contra os réus.

Além de serem afastados dos cargos, Cepeda e Chimicatti foram vedados de acessar às sedes da COFFITO, bem como proibidos de participar de qualquer evento nas subsedes de Curitiba e São Paulo. Os imóveis nas capitais paranaense e paulista, segundo a determinação da Justiça, devem ser lacrados.

A denúncia ainda alega que houve interferência nas eleições internas do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. No entanto, a decisão judicial não entrou nesta parte da ação. A contagem dos votos seria no dia 21 de abril, mas uma das chapas, que judicializou o processo eleitoral, espera por novas eleições.