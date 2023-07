Justiça absolve Aécio em 2ª instância no caso de áudio vazado por Joesley

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi absolvido nesta quinta-feira em segunda instância pelo áudio entregue por Joesley Batista à Lava-Jato. Na conversa, que veio a público em 2017, o empresário e o então senador combinam o pagamento de 2 milhões de reais. De acordo com a defesa de Aécio, tratou-se da negociação de um imóvel.

“Os valores recebidos por Aécio Neves, nosso cliente, não eram vinculados a propina ou qualquer ato ilícito. Eram vinculados à transação de um imóvel da família Neves, avaliado em 20 milhões de reais, que a família ofereceu à venda para Joesley Batista”, dizem os advogados Alberto Toron e Luiza Oliver.

“O valor de 2 milhões de reais foi reconhecido como um adiantamento da transação e não como propina”, acrescenta a defesa do tucano.

Os advogados também afirmaram que, assim como entenderam os juízes de primeiro grau, a legitimidade do áudio gravado por Joesley Batista foi questionada pelo TRF-3, onde ocorreu o julgamento desta quinta.

“Os desembargadores concordaram com as conclusões do juiz de primeiro grau, de que há indícios de que a gravação feita por Joesley foi previamente arquitetada, com auxílio de membros do Ministério Público, uma verdadeira armadilha contra Aécio, a fim de garantir aos delatores os melhores benefícios no acordo que firmaram com a PGR”.

