Julgamento no STF tem indígenas de 21 etnias em plenário

O julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no STF, nesta quarta-feira, conta com a presença de 50 líderes indígenas de 21 etnias.

O Supremo retomou a análise do tema depois de Edson Fachin ter votado contra o marco legal e de Nunes Marques ter se posicionado a favor do dispositivo. Quem vota nesta quarta é o ministro Alexandre de Moraes.

As etnias representadas no STF são as seguintes: “Kaingang, Xokleng, Guarani Mbya, Guarani Kayowá, Terena, Tupi Guarani, Krenak, Potiguara, Tapuia, Tabajara, Tremembé, Tupinikim, Xakriabá, Pankará, Tupinambá, Tukano, Macuxi, Arapiu, Puruburá, Mura e Nawa”.