Juízes das Cortes Supremas do G20 vão se reunir no Rio

Nos próximos dias 13 e 14 de maio, juízes e representantes das Cortes Supremas e Cortes Constitucionais dos membros do G20 se reunirão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para debater os principais temas que envolvem os tribunais constitucionais.

Estão na agenda discussões sobre questões climáticas, transformação digital e promoção da cidadania e da inclusão social. Serão três sessões, sendo as duas primeiras fechadas aos magistrados e a última, pública e transmitida pela internet.

O encontro é organizado pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que pretende mostrar aos colegas dos outros países inovações do Poder Judiciário brasileiro, como a resolução de igualdade de gênero nas promoções de tribunais, a concessão de bolsas de estudo para negros ingressarem na magistratura, e o alto índice de digitalização de processos com o uso já em andamento de inteligência artificial para análise de temas de recursos.

Participam do encontro juízes e representantes das Cortes da Alemanha, França, Corte da União Europeia, Reino Unido, Portugal, Argentina, Espanha, Itália, Canadá, Austrália, China, Rússia, Índia, África do Sul, México, Arábia Saudita e Coreia do Sul.