‘Juiz parcial’ e ‘medíocre como candidato’, diz Lula sobre Moro

Lula concedeu na manhã desta terça-feira uma entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro em que atacou Sergio Moro quando foi perguntado sobre a candidatura do ex-juiz e a chamada terceira via.

O petista disse que o presidenciável do Podemos será um candidato medíocre, chamou-o de “juiz parcial” e voltou a acusá-lo ligações com o governo dos Estados Unidos.

“Os meus processos foram anulados e então significa que não tem mais processo. O juiz foi considerado parcial. Portanto, é um juiz que não merecia ser juiz. Ele nunca deveria ter colocado uma toga. Acho que ele vai ser medíocre como candidato a presidente da República. Vamos esperar um tempo para saber o que efetivamente o que vai acontecer com esse cidadão que na minha opinião tem uma ligação duvidosa com a CIA e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos”, disse Lula.