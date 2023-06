Juiz de garantias pode soltar bandidos, defende procurador no STF

O procurador do MPSP, Roberto Livianu, vai participar do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a criação do juiz de garantias. Livianu preside o Instituto Não Aceito Corrupção, que participa do processo como amicus curiae — terceiro que fornece subsídios ao órgão julgador.

Aprovado pelo congresso em 2019, o juiz de garantias acompanharia a investigação criminal. Ele seria o responsável por analisar pedidos das polícias e do Ministério Público para quebrar sigilos de comunicação ou de dados bancários e fiscais do investigado.

“Somos um país pobre, que não tem nem um juiz para cada comarca, quem dirá falarmos em dois juízes?”, questiona o procurador.

“Se implantado hoje, na canetada, a Justiça será obrigada a soltar uma série de bandidos e os maiores advogados criminalistas do país estão fazendo campanha para isso. Há de se ter ponderação. Soma-se ainda o fato de que não há previsão orçamentária para essa implantação apressada”, argumenta Livianu.

O caso tem a relatoria do ministro Luiz Fux, e será julgado a partir das 14h desta quarta-feira. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também podem fazer exposições.