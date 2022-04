Juiz condena Delcídio a indenizar Lula em R$ 10 mil por falas em delação

O juiz Maurício Tini Garcia decidiu condenar o ex-senador petista Delcídio do Amaral a pagar uma indenização de 10.000 reais ao ex-presidente Lula por revelações feitas em sua delação na Lava-Jato.

Apesar de reconhecidas e homologadas pela Justiça, as acusações feitas por Amaral em seu acordo, segundo o juiz, não são verdadeiras e devem gerar reparação a Lula.

“As alegações trazidas no acordo de delação premiada firmado entre o réu e o MPF se descolaram da verdade pontualmente, sendo, no mais, utilizadas para o exarar de comando condenatório em desfavor do autor, nos autos de duas ações criminais”, diz o juiz. “O que se tem é a violação da honra do autor, no caso Lula, a partir de ato ilícito perpetrado pelo réu”, segue o juiz.