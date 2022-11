Jovens aderem ao serviço de aparelho de celular por assinatura

Um estudo da Leapfone indicou que os jovens estão buscando formas de driblar o preço alto dos smartphones de última geração. A empresa oferece serviço de assinatura de aparelho de celular e lançou uma pesquisa para entender o seu público.

Na sua base de cadastro com 20.000 pessoas, a faixa etária entre 21 anos e 25 anos é a mais interessada, com 25% do total de inscritos. Outros 26% estão na faixa dos 31 aos 40 anos (16% até 35 anos e 10% entre 36 e 40 anos).

Segundo o levantamento, o interesse maior neste momento é pelo modelo iPhone 13, escolhido por 51% dos seus usuários, seguido do iPhone 12, com 23%, e o chinês Xiaomi Poco, com 12%.