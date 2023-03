Jovem promessa do futebol gera números milionários para jogo online

O jogador monta uma escalação com jogadores reais e pontua conforme o desempenho dentro de campo. Assim funciona o Rei do Pitaco, plataforma com mais de 14 milhões de downloads que já distribuiu 150 milhões de reais em premiações.

Em 2022, o jogo se consolidou e chegou aos números milionários, em parte por ações de marketing. O promissor atacante Endrick, que atua pelo Palmeiras, mas já está negociado com o Real Madrid, faz propaganda para a plataforma.

“Investimos no nosso time de colaboradores e em ações de marketing com a chegada do Endrick como embaixador”, disse o CEO, Mateus Dantas.

O Rei do Pitaco também patrocinou as transmissões do youtuber Casimiro nos jogos do Athletico Paranaense como mandante no Brasileirão.

