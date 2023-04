Joalherias comemoram exigência de nota fiscal para vendas de ouro

O segmento de produtores de joias e de joalherias comemorou a exigência pela Receita Federal de que as operações com ouro classificadas como ativos financeiros ou instrumentos de câmbio no país precisam emitir a Nota Fiscal Eletrônica do Ouro.

Esses dois modelos de operação não eram alcançados pela exigência anteriormente e a falta de transparência sobre a origem do ouro nas transações entrou na mira do governo Lula, que tem tomado medidas contra o garimpo ilegal no país, principalmente em reservas indígenas.

O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), que representa a indústria e o varejo nacional de pedras preciosas e joias, classificou a iniciativa como “um importante avanço para coibir o garimpo ilegal”, mas ressaltou que o setor ainda precisa de mais medidas de transparência.

“O IBGM seguirá defendendo que haja um maior rigor regulatório para a pequena mineração, o fortalecimento da Agência Nacional de Mineração (ANM) e o imediato estabelecimento de um processo de autorregulação das DTVMs [as distribuidoras de títulos mobiliários], o que resultaria em avanços na rastreabilidade do minério, na formalização do garimpo e em uma maior fiscalização”, afirma o diretor-executivo do IBGM, Ecio Morais.

“Cabe lembrar que este mercado engloba amplo ambiente econômico de atividades, desde a extração mineral de ouro e gemas, a indústria e o comércio de joias, além de um enorme contingente de prestadores de serviços, escritórios de design, artesãos, microempresas de prototipagem, etc. São mais de 200 mil empregos diretos e indiretos que resultam em mais de 5 bilhões de dólares em exportação, valor diretamente aplicado no Brasil, o que faz da joalheria uma das indústrias mais promissoras do século XXI.”