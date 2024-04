Jantar reúne ampla frente partidária em torno de Ricardo Nunes em SP

Está em curso, nesta noite de segunda, um jantar em São Paulo que demonstra a amplitude da frente partidária que vai se formando na capital paulista em torno da reeleição de Ricardo Nunes.

A recepção ao prefeito, na casa do ex-senador Luiz Pastore, nos Jardins, foi pensada para demonstrar unidade no projeto do MDB e reúne caciques como o governador Tarcísio de Freitas, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, Marcos Pereira, chefe nacional do Republicanos, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL de Jair Bolsonaro, Renata Abreu, do Podemos, Paulinho da Força (SDD), Fabio Wajngarten, Aldo Rebelo, entre outros nomes da política nacional e paulista. Michel Temer e Gilberto Kassab também são esperados.

Na conversa, os aliados de Nunes foram apresentados a dados da gestão atual e também analisaram uma nova pesquisa eleitoral sobre a corrida para a Prefeitura de São Paulo.