Janaina Paschoal dá duro recado aos bolsonaristas em Brasília: ‘Acordem!’

Janaina Paschoal (PRTB-SP) mandou um duro recado aos bolsonaristas que participaram de um quebra-quebra na noite de segunda em Brasília. Segundo a deputada estadual em São Paulo, os manifestantes que usam da violência para contestar o resultado das eleições deste ano são minoria e que não há meios de impedir a posse de Lula em janeiro.

Ela, que ganhou notoriedade no processo de impeachment de Dilma Rousseff e foi eleita em 2018 na onda conservadora que elegeu Jair Bolsonaro presidente, mandou os manifestantes acordarem para a realidade e não embarcarem em uma “ilusão coletiva”.

Janaina ainda bateu firme em Bolsonaro, ao dizer que o presidente não pode fazer nada para mudar o destino do país e que ele não teria coragem de dizer isso textualmente aos seus apoiadores.

“Amados, goste-se dele ou não, juridicamente, nada pode ser feito para impedir a posse do presidente diplomado ontem. Ao seguirem com essa ilusão coletiva, vocês só conseguirão problemas, seja por atos praticados por uma minoria, seja por armações de infiltrados. Não importa! Manifestações só fazem sentido quando há alguma chance de alcançar o almejado. O presidente Bolsonaro não pode fazer nada, mas jamais terá coragem de dizer isso com todas as letras para vocês. Acordem!”, disse.