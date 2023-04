Itamaraty quer trazer ao Brasil corpo de empresária que morreu nos EUA

Os ministérios da Igualdade Racial e das Relações Exteriores trabalham para tentar ajudar a família da advogada e empresária Sara Raimundo. Fundadora da startup Unicainstancia — que ajuda as classes C e D com problemas jurídicos –, Sara iria participar do evento Brazil at Sillicon Valley, mas teve um ataque cardíaco no voo rumo aos Estados Unidos.

O avião chegou a fazer um pouso de emergência e a empresária foi atendida em um hospital nos EUA, mas não sobreviveu. Agora, a família tenta trazer o corpo para ser velado no Rio de Janeiro. Os familiares lançaram uma campanha de financiamento coletivo online para ajudar nas despesas do transporte ao Brasil.

O Ministério da Igualdade Racial informou nesta segunda que busca maneiras de ajudar os familiares junto com o Itamaraty.

“Recebemos com pesar a notícia do falecimento da Sara Raimundo, mulher, negra, empreendedora e CEO da startup Unicainstancia. O Ministério da Igualdade Racial está junto do Itamaraty tomando providências para dar suporte à família nas tramitações necessárias”, diz o Ministério, em nota publicada nas redes sociais.