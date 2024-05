Itaipu vai investir R$ 1,3 bilhão na infraestrutura de Belém para a COP30

A usina de Itaipu Binacional vai investir mais de 1,3 bilhão de reais na infraestrutura de Belém como parte da preparação da cidade para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, em 2025.

Lula e o diretor-geral brasileiro da usina, Enio Verri, vão anunciar convênio com o governo do Pará e a prefeitura da capital do estado em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira.

O valor representa o maior investimento de Itaipu fora da área de abrangência da empresa, composta pelos 399 municípios do Paraná e por 35 de Mato Grosso do Sul.

Participam da cerimônia Helder Barbalho (MDB) e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), além de ministros e diretores de Itaipu.

Serão assinados os seguintes convênios:

no valor de 1 bilhão de reais, com a Secretaria de Estado de Obras Públicas, para melhorar a infraestrutura viária do Parque Linear Doca , por meio de ações como a execução de 50 quilômetros de rede coletora de esgoto, 4.800 ligações de esgoto, pavimentação de vias de acesso à COP30, abertura de vias marginais do Canal Água Cristal e equipamentos de controle de tráfego;

no valor de 323,5 milhões de reais, com a prefeitura de Belém, para construir o Parque Urbano Igarapé São Joaquim , incluindo projetos de arquitetura, paisagismo, rede de esgoto, abastecimento, iluminação pública, pavimentação e sinalização viária; o acordo contempla também a reforma e revitalização do Complexo Ver-o-Peso e a restauração do Mercado Municipal de São Brás ;

no valor de 41,8 milhões de reais, entre Itaipu, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a prefeitura de Belém e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), para desenvolver metodologia para a gestão de resíduos sólidos, ações de educação ambiental e de inovação em biotecnologia.