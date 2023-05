‘Irmã’ de escultura depredada no 8 de Janeiro será exposta em SP

A escultura “Bailarina”, de Victor Brecheret, vai estar exposta na Galeria A Hebraica, em São Paulo, a partir da próxima semana. A obra em bronze polido faz parte de uma coleção de sete peças. Uma delas, exposta no saguão do Congresso Nacional, foi depredada na invasão do 8 de Janeiro, mas já está restaurada.

A exposição é uma celebração dos 70 anos do Monumento às Bandeiras, obra de Brecheret no Parque Ibirapuera que será representada por uma maquete de terracota. A mostra conta com dez obras originais do artista expostas entre os dias 7 e 26 de junho.

