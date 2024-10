Investigação sobre venda de sentenças chega a ministro do STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na esteira da investigação de venda de decisões em gabinetes do STJ, revelada pelo Radar em agosto, a Polícia Federal de Andrei Rodrigues identificou indícios de envolvimento de um ministro do tribunal no esquema — o nome dele é mantido em sigilo para não prejudicar a apuração.

“É uma grande bomba”, diz um interlocutor do STJ.

A Polícia Federal está agora aprofundando o caso e a apuração deve ser enviada ao STF.

Na semana passada, a repórter Laryssa Borges lançou luz sobre outros detalhes da trama e os nomes dos personagens envolvidos.