O deboche de Mariana Ximenes sobre baixa audiência de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariana Ximenes, 43 anos, esteve nesta terça-feira,8, na exibição do filme Câncer com ascendente em Virgem no Festival do Rio. Na TV Globo como Ísis em Mania de Você, a atriz afirmou estar se divertindo na novela, apesar da baixa audiência. “Eu não tenho que achar nada, só sei que pelo que diz as reportagens que a audiência não está muito grande”, disse. Ao ser questionada sobre o motivo para que a trama não tenha emplacado, Mariana respondeu com ironia. “Eu não sou boa de análises, quem é bom de análise são os técnicos, estou feliz fazendo a novela e é isso que sei dizer. Eu amo a isis, é uma delícia, eu me divirto”.