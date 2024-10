O excêntrico figurino de Bruna Linzmeyer em exibição de filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A noite dessa segunda-feira, dia 7, foi de celebração para a comunidade LGBQTIAPN+ no Festival do Rio, com a estreia do longa Baby, dirigido por Marcelo Caetano, em sessão de gala no Estação Net Gávea. “Antes de ser um filme LGBT, é um filme sobre família: famílias biológicas, escolhidas, funcionais, famílias que aos trancos e barrancos se mantêm juntas… acho que é um tema que toca todo mundo”, diz Caetano.

O roteiro escrito por ele e Gabriel Domingues, conta a história do jovem Wellington, que deixa uma casa de detenção e não encontra mais a sua família, se vendo perdido nas ruas de São Paulo. Logo conhece Ronaldo, mais velho, com quem viverá uma paixão conflituosa. “Conheci pessoas na rua e conversei com elas. Eu vivi o Baby durante três meses de processo. Então foi muito importante essa minha transição de morar no centro de São Paulo para ele estar dentro de mim”, destaca João Pedro Mariano, que interpreta o protagonista no filme que marca sua estreia no audiovisual.

Outro nome de destaque no elenco é Bruna Linzmeyer, que vive uma manicure casada com outra mulher, que se mudou para a cidade grande para tentar uma vida melhor. “Quando nós, atores e atrizes, nos sentimos confortáveis e desafiados com o personagem, isso gera um movimento gostoso e acho que a história dialoga com esse universo queer, LGBT. Grande parte do elenco faz parte da comunidade e vivencia essas histórias, então tem também essa conexão”, comentou Bruna, que chamou atenção pelo seu figurino deslocado – um tanto carnavalesco – para a ocasião. Um sutiã e uma saia estilo havaiana, em tom azul, com calcinha à mostra. Se era para chamar atenção para si, conseguiu. Se foi uma tentativa de não passar calor no Rio, objetivo também alcançado. Agora se tinha algum recado implícito, precisaria de legenda.