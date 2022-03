Investigação no STF deve ser ‘bala de prata’ contra o chefe do MEC

Com a decisão do chefe da PGR, Augusto Aras, de determinar que a procuradoria solicite ao STF a abertura de investigação contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve acelerar a saída do auxiliar de Jair Bolsonaro do governo.

A condução das investigações, pela ministra Cármen Lúcia, deve ampliar a crise no governo, que envolve negociatas sobre liberação de verbas a partir de pastores evangélicos. As denúncias reveladas pelo Estadão e pela Folha nos últimos dias tornaram a situação insustentável.

Entre investigadores da PGR, há quem diga que o ministro pode vir a ser afastado do cargo em decorrência da gravidade das revelações. Essa mudança de cenário — até o momento o ministro acreditava que poderia se explicar ao Congresso e sobreviver no cargo — deve ampliar a pressão no governo para que Bolsonaro exonere o auxiliar.