Investigação de militares que ajudaram golpistas avança no governo

Questão de honra para Lula, a punição de militares envolvidos nos atos golpistas avança com força nos bastidores do Ministério da Justiça de Flávio Dino.

O governo já tem um grande dossiê que identifica, inclusive com fotos, os militares envolvidos na tentativa de golpe. O material foi produzido por agentes infiltrados que passaram dias no acampamento bolsonarista no QG do Exército, em Brasília, registrando a rotina do lugar.

Os investigadores identificaram militares que ajudaram a manter o acampamento golpista no Exército, providenciaram estrutura, auxiliaram na logística e deram proteção aos criminosos.

Numa reunião nesta semana, Dino falou desse material com altas autoridades da República. Deixou claro que ninguém será poupado.