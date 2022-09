Inter projeta faturar 1 milhão de reais por ano com time feminino

O Internacional estima faturar cerca de 1 milhão de reais por ano com o futebol feminino a partir da venda de atletas. Neste ano, as Gurias Coloradas também receberão verba de prêmio do Campeonato Brasileiro já que chegaram à final da competição.

Duas atletas foram negociadas recentemente para o exterior, sendo uma delas, a meio-campista Mai com o Sporting Lisboa, transferência pioneira de uma brasileira para o futebol português. No campo dos negócios, o clube conseguiu fechar contrato exclusivo para a camisa do time feminino com uma empresa de apostas e uma campanha de marketing com uma marca de creme dental, com os mesmos valores recebidos pelo Red Bull Bragantino, no futebol masculino.

No jogo de ida da final do Brasileiro, no próximo domingo contra o Corinthians, o time feminino espera bater o recorde de público no Estádio Beira-Rio. A meta é chegar a 15 mil, dobrando o maior número atual, que é de 7.800 na semifinal contra o São Paulo.

O presidente do clube, Alessandro Barcellos, comemorou a boa fase e reconheceu um novo cenário no futebol feminino em termos financeiros. “Isso mostra a visibilidade que o Internacional atingiu neste mercado, que ainda é novo, mas em franca ascensão, e do quanto podemos oferecer ao esporte como um todo”, disse.

O que ainda não mudou é a premiação do Campeonato Brasileiro, a mesma há cinco anos. As campeãs ficam com 120 mil reais e as segundas colocadas com metade do valor.

