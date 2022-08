Integrantes do PSB tentaram derrubar Molon do comando do partido no Rio

Na quarta, numa dura reunião, o PT exigiu a queda de Alessandro Molon do comando do PSB no Rio — e quase levou. Carlos Siqueira segurou o ímpeto da ala socialista de Pernambuco que, temendo perder apoio petista no estado, tentou derrubar Molon.

Na sexta, o deputado decidiu seguir com sua candidatura ao Senado, apesar de o partido ter cortado recursos de sua campanha.