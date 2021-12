Instituto FHC terá palestra de crítica do Facebook e do neoliberalismo

O Instituto Fernando Henrique Cardoso fará um seminário online a partir das 17h desta terça com a filósofa americana Shoshana Zuboff.

Shoshana é professora emérita da universidade de Harvard e autora do livro “A Era do Capitalismo de Vigilância: a Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder“, ensaio em que critica as donas das redes sociais e clama por uma limitação do poder das chamadas “big techs”, como Google, Facebook e Amazon.

A professora integra o chamado Real Facebook Oversight Board, o que na tradução livre seria algo como Conselho de Supervisão do Facebook, que é uma espécie de grupo de monitoramento externo criado depois das denúncias de manipulação eleitoral por meio da rede social.

Shoshana foi ainda uma das principais fontes ouvidas no documentário “O Dilema das Redes”, do Netflix. Crítica do neoliberalismo, a filósofa defende ainda mudanças profundas em Wall Street.

O seminário é gratuito pelo Zoom. O encontro será mediado pelo jornalista Pedro Doria e terá a participação do diretor do Instituto FHC, o cientista político Sergio Fausto.

