Iniciativa privada quer quadruplicar investimento em saneamento no RS

Entre 2005 e 2021, o investimento em saneamento no Rio Grande do Sul foi de 40,3 reais por habitante, nas 317 cidades com operação da estatal Corsan. O valor é menos da metade da média nacional de 82,7 reais. Segundo estudo do instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria GO Associados, o Estado atingiria a meta do marco do saneamento em 30 anos com o investimento atual.

O levantamento indicou que a privatização do saneamento acrescentaria 1,2 bilhão de reais ao PIB gaúcho e geraria 47.000 postos de trabalho, diretos, indiretos e induzidos. A Aegea, que arrematou a Corsan em leilão em dezembro do ano passado, projeta investir, ao ano, 173 reais por habitante, quatro vezes mais do que o investimento atual.

Uma disputa judicial trava o início da operação da Aegea no RS. Falta ainda a assinatura do contrato de transferência do controle da estatal.